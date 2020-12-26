Ирина Роднина: не могу назвать этот чемпионат России лучшим в истории

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не стала называть чемпионат России — 2021 в Челябинске лучшим в истории и объяснила почему.

«У всех девочек поражает не только техническая сложность программы, но и хорошее и качественное исполнение прыжков. Бывает, что сложностей много, а качество отстаёт от технической сложности, но в данном случае и сложность, и техника на очень высоком уровне.

Не могу назвать этот чемпионат России лучшим в истории. У каждого времени свои требования, оценки, катание. Раньше были прыжки в два оборота, затем пошли прыжки в три оборота, теперь в четыре. Девчонки мощно откатали, они большие молодцы. Но называть этот чемпионат России лучшим не стану», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.