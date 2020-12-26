Роднина: поразила безвкусица костюмов у фигуристок. У всех перемыжечки и перетяжечки

Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, комментируя результат женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию, раскритиковала костюмы спортсменок.
«Поразила безвкусица костюмов. У всех всё одно и то же: перемыжечки и перетяжечки — у кого сзади, у кого спереди, у других сбоку. Безвкусно. Все костюмы очень однотипны. Во всяком случае по телевизорной картинке показалось именно так.
Поздравляю Тарасову и Морозова. К сожалению, не обошлось без ошибок. Первый раз видела эту программу, но она им очень идёт. Думаю, они сами получают удовольствие. Хочется поздравить тренера Транькова и поблагодарить Зуеву за такую программу. Но всё остальное, к сожалению, — юниорский уровень катания при сложных элементах», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 декабря 2020
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