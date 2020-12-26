Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Роднина: поразила безвкусица костюмов у фигуристок. У всех перемыжечки и перетяжечки

Роднина: поразила безвкусица костюмов у фигуристок. У всех перемыжечки и перетяжечки
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, комментируя результат женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию, раскритиковала костюмы спортсменок.

«Поразила безвкусица костюмов. У всех всё одно и то же: перемыжечки и перетяжечки — у кого сзади, у кого спереди, у других сбоку. Безвкусно. Все костюмы очень однотипны. Во всяком случае по телевизорной картинке показалось именно так.

Поздравляю Тарасову и Морозова. К сожалению, не обошлось без ошибок. Первый раз видела эту программу, но она им очень идёт. Думаю, они сами получают удовольствие. Хочется поздравить тренера Транькова и поблагодарить Зуеву за такую программу. Но всё остальное, к сожалению, — юниорский уровень катания при сложных элементах», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Роднина отреагировала на победу Щербаковой на чемпионате России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020