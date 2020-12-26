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Александра Трусова: на данный момент могу прыгать только лутц

Александра Трусова: на данный момент могу прыгать только лутц
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова рассказала, почему исполняла только лутц в произвольной программе, отказавшись от других четверных прыжков.

«Наконец-то можно вспомнить, что через несколько дней Новый год. Мы очень много работали. Тяжело после неудачного старта выходить и стараться всё сделать. На сегодняшний день я довольна.

На данный момент могу прыгать только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц. Сегодня довольна, сделала всё, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо.

На «Ростелекоме» была травма, но я не дала ничего убрать из программы, хотя меня просили упростить контент. Сейчас послушала всех и сделала так, как предлагали, деваться было некуда. Я сама знала, другие прыжки пока делать не могу. Какая травма? Не скажу", — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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