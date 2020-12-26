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Небезупречное выступление Туктамышевой с падениями на чемпионате России. Видео

В Челябинске завершились соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования выиграла Анна Щербакова, которая блестяще исполнила произвольную программу.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева стала седьмой. Она набрала 204,25 балла. Туктамышева проиграла Щербаковой почти 60 баллов.

Туктамышева исполнила с ошибкой первый аксель, а со второго упала.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ранее сообщалось, что Елизавета из-за проблем со здоровьем может сняться с произвольной программы. Туктамышева переболела коронавирусом и так и не смогла полностью восстановиться.

Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.