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Тутберидзе: Щербакова сегодня всем объяснила, что спорт — это преодоление

Тутберидзе: Щербакова сегодня всем объяснила, что спорт — это преодоление
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц на чемпионате России по фигурному катанию.

Анна Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, во второй раз защитила титул сильнейшей фигуристки страны.14-летняя дебютантка соревнований Камила Валиева стала серебряным призёром. Дарья Усачёва заняла четвёртое место.

«Завершился чемпионат России — 2021. Мы испытали вершину эмоций — настолько сложный для нашей команды был год. Результат этого чемпионата — это огромная компенсация за проделанную нашей командой работу.

Камила смогла показать достойнейшее «Болеро», программу можно внести в библиотеку лучших.

Анна сегодня всем объяснила, что спорт — преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей. Спасибо всем, кто за нас болел и радовался вместе с нами», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», поставив хештег #радостьпобеды

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз
Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!
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