Тутберидзе: Щербакова сегодня всем объяснила, что спорт — это преодоление

Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц на чемпионате России по фигурному катанию.
Анна Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, во второй раз защитила титул сильнейшей фигуристки страны.14-летняя дебютантка соревнований Камила Валиева стала серебряным призёром. Дарья Усачёва заняла четвёртое место.
«Завершился чемпионат России — 2021. Мы испытали вершину эмоций — настолько сложный для нашей команды был год. Результат этого чемпионата — это огромная компенсация за проделанную нашей командой работу.
Камила смогла показать достойнейшее «Болеро», программу можно внести в библиотеку лучших.
Анна сегодня всем объяснила, что спорт — преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей. Спасибо всем, кто за нас болел и радовался вместе с нами», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», поставив хештег #радостьпобеды
Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
- 26 декабря 2020
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