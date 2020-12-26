«Челябинск, здесь всегда жарко». Глейхенгауз поблагодарил подопечных за триумф на ЧР-2021

Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, оценил выступление своих подопечных на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Анна Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, во второй раз защитила титул сильнейшей фигуристки страны.14-летняя дебютантка соревнований Камила Валиева стала серебряным призёром. Дарья Усачёва заняла четвёртое место, Майя Хромых — пятое. Щербакова и Валиева чисто откатали произвольные программы с двумя четверными прыжками, получив оценки, превышающие мировой рекорд.

«Это было что-то невероятное. Такие эмоции! Мне кажется, я до сих пор не пришёл в себя. Спасибо, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, за то, что мы сегодня увидели! Мы гордимся вами! Спасибо всем нашим болельщикам за то, что верите в нас и поддерживаете! Челябинск, здесь всегда жарко», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».