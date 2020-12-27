«Всё возможно, если постараться». Чемпионы «Ледникового периода» изучили двойную подкрутку

Победители телевизионного проекта «Ледниковый период» — 2020 Ольга Кузьмина и Александр Энберт в интервью Sport24 рассказали, что стали первой парой, изучившей в шоу такой сложный элемент фигурного катания, как двойная подкрутка.



Александр: Ой, вы знаете, нам повезло, что сейчас нет каких-то соревнований профессиональных, что сейчас пандемия, а так бы да, ворвались бы туда. Но Ольга двойную подкрутку выучила, двойную подкрутку, двойную!

Ольга: Но Саша предупреждал меня, что это невозможно. Оказывается, всё возможно, если постараться.

Александр: Я думаю, мы первооткрыватели. Вы знаете, интересно то, что и в спорте всё двигается вперёд, и учатся новые тройные, четверные и так далее. И, мне кажется, «Ледниковый период» в какой-то степени тоже. Каждый сезон придумывают что-то новое, придумывают какие-то новые поддержки, новые идеи и, вы знаете, мне кажется, что это естественный путь. Мы действительно сделали огромный шаг. То есть, это заслуга Ольги, что она решилась на это. То есть, сейчас это кажется огромным шагом, а, может, через год-два это будет обязательный элемент.

Ольга: Но, слушай, это всё равно было такое взаимодействие. Я решилась, я тебе предложила, а ты мне рассказывал поэтапно, как это делать, как мне отталкиваться от твоих рук. То есть это прям такая длительная была работа, и вот для наших тренеров это тоже не было сюрпризом. Что вот вдруг я пришла и сегодня прыгнула двойную подкрутку. То есть, мы несколько месяцев это изучали, и изучили!