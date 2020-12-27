Валиева обратилась к Тутберидзе: вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни
Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза после завершения чемпионата России в Челябинске.
«Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Спасибо, что не сомневаетесь во мне и не даёте возможности даже подумать о том, что я могу вас подвести», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
Для 14-летней фигуристки завершившийся чемпионат России стал дебютным. Получив от судей оценку 254,01 балла, она заняла второе место. Победу, в третий раз подряд, одержала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова (264,10 балла).
Ранее характер Валиевой высоко оценил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
13:09
-
12:34
-
11:09
-
09:52
-
09:22
-
00:59
-
00:08
- 26 декабря 2020
-
23:56
-
23:09
-
22:56
-
22:29
-
22:11
-
22:05
-
22:02
-
21:51
-
21:37
-
21:36
-
21:13
-
21:13
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:31
-
20:31
-
20:24
-
20:21
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам