Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Валиева обратилась к Тутберидзе: вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни

Валиева обратилась к Тутберидзе: вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза после завершения чемпионата России в Челябинске.

«Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Спасибо, что не сомневаетесь во мне и не даёте возможности даже подумать о том, что я могу вас подвести», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Для 14-летней фигуристки завершившийся чемпионат России стал дебютным. Получив от судей оценку 254,01 балла, она заняла второе место. Победу, в третий раз подряд, одержала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова (264,10 балла).

Ранее характер Валиевой высоко оценил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020