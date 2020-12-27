Валиева обратилась к Тутберидзе: вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза после завершения чемпионата России в Челябинске.



«Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Спасибо, что не сомневаетесь во мне и не даёте возможности даже подумать о том, что я могу вас подвести», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».



Для 14-летней фигуристки завершившийся чемпионат России стал дебютным. Получив от судей оценку 254,01 балла, она заняла второе место. Победу, в третий раз подряд, одержала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова (264,10 балла).

Ранее характер Валиевой высоко оценил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.