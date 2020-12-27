Ягудин: дай бог, чтобы такой сильный характер Валиева сохранила на долгие годы

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высоко оценил силу характера 14-летней Камилы Валиевой, ставшей серебряным призёром чемпионата России по фигурному катанию.



«Вспомнил сегодня ту фразу Этери Тутберидзе [в адрес Камилы Валиевой]: „Не даёшь тебя похвалить“. Сегодня наконец тот день, когда можно и нужно хвалить. И это уже не этап Кубка России, это чемпионат России — главный старт, где Камиле пришлось выступать после Саши Трусовой.



Как ни пытайся прятаться от оценок соперниц, ты это слышишь. Видишь, сколько игрушек летит на лёд. Понимаешь — это было круто, а значит, нужно выйти и сделать ещё круче. Дай бог, чтобы такой сильный характер Камила сохранила на долгие годы», — цитирует Ягудина ТАСС.

У 14-летней Валиевой завершившийся чемпионат России — дебютный. Получив от судей оценку 254,01 балла, она заняла второе место. Победу в третий раз подряд одержала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе, Анна Щербакова (264,10).