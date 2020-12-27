Трусова: говорила, что не могу выступать с таким прыжковым набором, но выбора не было

Фигуристка Александра Трусова подвела итоги выступления на чемпионате России, на котором она заняла третье место.



«Довольна, что откатала чисто, но всё равно этой самый минимум. По некоторым причинам я не могу прыгать никаких четверные кроме лутца. Поэтому, если говорить о количестве четверных в программах, этот вариант был единственным для меня. То же самое и с акселем.



Отсутствие многих спортсменов? Для нас это отбор на чемпионат мира, поэтому приезжать в Челябинск мы были обязаны.



Можно ли претендовать на что-то серьёзное с таким прыжковым набором? Я долго говорила, что не могу выступать с таким набором, но выбора не было.



Вставлять всё и падать или вставлять то, что умеешь и не падать? Для меня лучше прыгать много. Конечно же, я хочу без падений, но тем не менее», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.

Чистый прокат Александры Трусовой на чемпионате России. Видео