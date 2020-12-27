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Трусова: говорила, что не могу выступать с таким прыжковым набором, но выбора не было

Трусова: говорила, что не могу выступать с таким прыжковым набором, но выбора не было
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Фигуристка Александра Трусова подвела итоги выступления на чемпионате России, на котором она заняла третье место.

«Довольна, что откатала чисто, но всё равно этой самый минимум. По некоторым причинам я не могу прыгать никаких четверные кроме лутца. Поэтому, если говорить о количестве четверных в программах, этот вариант был единственным для меня. То же самое и с акселем.

Отсутствие многих спортсменов? Для нас это отбор на чемпионат мира, поэтому приезжать в Челябинск мы были обязаны.

Можно ли претендовать на что-то серьёзное с таким прыжковым набором? Я долго говорила, что не могу выступать с таким набором, но выбора не было.

Вставлять всё и падать или вставлять то, что умеешь и не падать? Для меня лучше прыгать много. Конечно же, я хочу без падений, но тем не менее», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.

Чистый прокат Александры Трусовой на чемпионате России. Видео
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