Показательные выступления на чемпионате России. Прямая трансляция 27 декабря

В Челябинске завершается чемпионат России по фигурному катанию. В эти минуты спортсмены демонстрируют показательные танцы.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.



В предыдущие соревновательные дни определились победители чемпионата России 2021 года.



1. Александра Степанова и Иван Букин — танцы на льду

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — спортивные пары

3. Михаил Коляда — мужское одиночное катание

4. Анна Щербакова — женское одиночное катание.



Ранее стало известно, что все золотые медалисты соревнований в Челябинске гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию. Допуск на международные соревнования они получат, если они не будут отменены.