Показательные выступления на чемпионате России. Прямая трансляция 27 декабря
В Челябинске завершается чемпионат России по фигурному катанию. В эти минуты спортсмены демонстрируют показательные танцы.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
В предыдущие соревновательные дни определились победители чемпионата России 2021 года.
1. Александра Степанова и Иван Букин — танцы на льду
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — спортивные пары
3. Михаил Коляда — мужское одиночное катание
4. Анна Щербакова — женское одиночное катание.
Ранее стало известно, что все золотые медалисты соревнований в Челябинске гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию. Допуск на международные соревнования они получат, если они не будут отменены.
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