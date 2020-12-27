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Показательные выступления на чемпионате России. Прямая трансляция 27 декабря

Показательные выступления на чемпионате России. Прямая трансляция 27 декабря
Фигурное катание / Чемпионат России 0

В Челябинске завершается чемпионат России по фигурному катанию. В эти минуты спортсмены демонстрируют показательные танцы.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В предыдущие соревновательные дни определились победители чемпионата России 2021 года.

1. Александра Степанова и Иван Букин — танцы на льду
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — спортивные пары
3. Михаил Коляда — мужское одиночное катание
4. Анна Щербакова — женское одиночное катание.

Ранее стало известно, что все золотые медалисты соревнований в Челябинске гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию. Допуск на международные соревнования они получат, если они не будут отменены.

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