Мишин: Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной России на чемпионат мира
Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин сообщил, что Елизавета Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной России для попадания на чемпионат мира, который состоится в марте 2021 года.
«Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания», — приводит слова Мишина ТАСС.
Напомним, победители чемпионата России, завершившегося в Челябинске, гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года. Допуск на международные соревнования они получат, если они не будут отменены.
В ноябре 2020 года Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Затем Елизавета заразилась коронавирусом. На чемпионате России спортсменка заняла седьмое место.
Небезупречное выступление Туктамышевой с падениями на чемпионате России. Видео
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