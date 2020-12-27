Мишин: Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной России на чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин сообщил, что Елизавета Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной России для попадания на чемпионат мира, который состоится в марте 2021 года.

«Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания», — приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, победители чемпионата России, завершившегося в Челябинске, гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года. Допуск на международные соревнования они получат, если они не будут отменены.

В ноябре 2020 года Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Затем Елизавета заразилась коронавирусом. На чемпионате России спортсменка заняла седьмое место.