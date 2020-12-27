Анна Щербакова представила новый показательный номер на чемпионате России. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая накануне трёхкратной чемпионкой России, представила на первенстве страны новый показательный номер. Анна выступила под саундтрек к фильму «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World.
Посмотреть видео можно на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.
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