Анна Щербакова представила новый показательный номер на чемпионате России. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая накануне трёхкратной чемпионкой России, представила на первенстве страны новый показательный номер. Анна выступила под саундтрек к фильму «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World.

Посмотреть видео можно на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.