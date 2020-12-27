Показательный номер Александры Трусовой на чемпионате России. Видео

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова представила показательный танец на первенстве страны. Фигуристка выступила под песню Ruelle Game Of Survival.
Посмотреть видео можно на канале Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
За произвольную программу Трусова получила 170,61 балла. Суммарный результат фигуристки составил 246,37 балла.
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева.
Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Трусовой и составляет 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной, — 247,59.
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