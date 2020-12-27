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Плющенко — Трусовой: на ЧР ты никому не проиграла. Борьба только начинается!

Плющенко — Трусовой: на ЧР ты никому не проиграла. Борьба только начинается!
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к своей ученице Александре Трусовой, которая заняла третье место на прошедшем чемпионате России.

«Ну вот и закончился чемпионат России. Хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката.

Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Знаю одно: с твоей силой, характером и желанием учиться новому ты добьёшься самых высоких вершин в нашем виде спорта.

Как правильно сказала великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи, ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию. Борьба только начинается!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

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