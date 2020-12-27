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«Тренер не должен до такого опускаться». Николаев — о Плющенко, раскритиковавшем судей

«Тренер не должен до такого опускаться». Николаев — о Плющенко, раскритиковавшем судей
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев прокомментировал критические высказывания Евгения Плющенко в адрес судей после проката его ученицы Александры Трусовой на чемпионате России.

«Так и не понял, чем именно возмущался Евгений. Саша Трусова откаталась в короткой программе здорово, но для себя. Она реально стала лучше и чище в деталях. В точности позиций, в законченности движений. Но в целом она уступает и Щербаковой, и Валиевой. С тем, что судьи поставили Сашу в короткой программе на четвёртое место, лично я тоже не могу согласиться. По уровню катания она должна была быть в тройке. Но возмущаться? Мне кажется, профессиональный тренер никогда не должен до этого опускаться. Можно ведь вспомнить 1998 год, когда сам Плющенко выступал на чемпионате мира в Миннеаполисе и не без помощи судей с двумя падениями стал третьим.

Вовсе не защищаю судейский корпус. Но отдаю себе отчёт в том, что сидеть на линии — непростая работа, и иногда врагу не пожелаешь находиться в подобной мясорубке. И не понимаю, если честно, позиции тренера, которую сейчас занимает Плющенко. Если твой подопечный проиграл, значит ты сам чего-то не сделал, что-то не предусмотрел», — приводит слова Николаева «RT на русском».

«Происходит абсурд». Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России
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