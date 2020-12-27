«Было супер! Было ярко!» Загитова подвела итоги работы ведущей на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от работы ведущей на шоу «Ледниковый период».
«Вот и завершился невероятный «Ледниковый период» — 2020 на Первом канале. Красивый, энергичный, эмоциональный, спортивный, волшебный, новогодний. Все участники пробовали себя в новых ролях, тренировались, волновались, получали оценки от судей и зрителей. Мы старались радовать вас каждую субботу. Вам большое спасибо, что были с нами всё это время, участвовали в жизни «Ледникового» и в голосованиях.
Огромное спасибо организаторам и всем, кто каждый день работал на шоу и кто помогал в новой для меня роли телеведущей. Спасибо Илье Авербуху за приглашение и постановку моего финального номера. Это был крутой опыт, и, конечно, спасибо моему соведущему Алексею Ягудину. Было супер! Было ярко!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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