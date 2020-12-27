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Татьяна Тарасова поддержала решение о проведении дополнительного отбора на чемпионат мира

Татьяна Тарасова поддержала решение о проведении дополнительного отбора на чемпионат мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решения исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по составу сборной на чемпионат мира. Право на участие в первенстве планеты, если оно состоится, получили только чемпионы России. Остальной состав команды будет определён на дополнительных соревнованиях, которые состоятся в феврале и марте 2021 года.

«Сколько я себя помню, так всегда было. Победители чемпионата России отбирались на чемпионат мира. Остальные будут дальше участвовать. Всегда отбирались два первых номера, но этот сезон особенный, страшный.

У нас нет чемпионата Европы, так что это прекрасно, что наша федерация делает дополнительные соревнования. Если они их сделают, это будет просто гениально. Организация дополнительных турниров — это большие траты, к тому же забирает много сил, но зато мы не выходим из обычной для нас соревновательной сетки, в которой обычно есть чемпионат Европы. Так что тут всё правильно", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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