Евгения Медведева показала фото с друзьями после показательных выступлений на ЧР

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева после участия в показательных выступлениях завершившегося в Челябинске чемпионата России сфотографировалась со своими друзьями.
На первом фото Медведеву и свою партнёршу Александру Бойкову держит на руках серебряный призёр чемпионата России в парном катании Дмитрий Козловский.
«Наше традиционное фото», — подписала Медведева снимок, опубликованный на её странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
На второй фотографии Евгения вместе с обладательницей бронзовой медали в танцах на льду Анастасией Скопцовой.
«Кошшшшки. Станислава Константинова, а ты всегда посерединке», — подписала фото Медведева.
Медведева не принимала участия в чемпионате России, но вернулась на лёд в показательных выступлениях.
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