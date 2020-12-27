Юлия Липницкая показала фотографии шестимесячной дочери

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая показала фотографии дочери Каталины, которой сегодня исполнилось 6 месяцев. Отцом малышки является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юлия тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Фото можно посмотреть на странице фан-клуба Юлии Липницкой в «Инстаграме».

Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. Позже она вместе с Еленой Ильиных давала мастер-классы в городах России. После рождения детей обе фигуристки вошли в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».

Помимо победы на Олимпийских играх в Сочи в активе Липницкой золото чемпионата Европы – 2014, а также серебряные медали чемпионата мира и Финала Гран-при сезона-2013/2014.