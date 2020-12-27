Горшков: нет никакой информации, что Щербакова выступала с температурой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Анна Щербакова, ставшая чемпионкой России в женском одиночном катании, выступала на соревнованиях с температурой.
«Нет никакой информации, что Щербакова выступала с температурой. Всё было в рамках правил. Тем более вы знаете, что на арене установлен прибор, измеряющий температуру», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, выступала на соревнованиях, несмотря на плохое самочувствие. Тренеры не скрывали, что хотели убедить её сняться с соревнований. Перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура у Анны поднялась до 38 градусов. А перед произвольной программой Анна отказалась измерить температуру.
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