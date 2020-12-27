Наталья Бестемьянова назвала чемпионат России по фигурному катанию торжеством жизни

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня, 27 декабря, в Челябинске.

«Весь чемпионат — сплошное удивление, во всех видах. Всё это было как торжество жизни. В наше время это абсолютно потрясающе. Основное потрясение — женское одиночное катание, произвольная программа. Сплошной фейерверк. Я не думала, что может быть лучше, чем уже было до этого, но вчера были просто искры», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чемпионами России стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.