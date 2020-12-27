Наталья Бестемьянова назвала чемпионат России по фигурному катанию торжеством жизни
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня, 27 декабря, в Челябинске.
«Весь чемпионат — сплошное удивление, во всех видах. Всё это было как торжество жизни. В наше время это абсолютно потрясающе. Основное потрясение — женское одиночное катание, произвольная программа. Сплошной фейерверк. Я не думала, что может быть лучше, чем уже было до этого, но вчера были просто искры», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Чемпионами России стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.
Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз
Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
18:45
-
18:18
-
17:56
-
16:55
-
16:45
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:18
-
15:06
-
15:03
-
14:08
-
14:00
-
13:43
-
13:09
-
12:34
-
11:09
-
09:52
-
09:22
-
00:59
-
00:08
- 26 декабря 2020
-
23:56
-
23:09
-
22:56
-
22:29
-
22:11
-
22:05
-
22:02
-
21:51
-
21:37
-
21:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам