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Наталья Бестемьянова назвала чемпионат России по фигурному катанию торжеством жизни

Наталья Бестемьянова назвала чемпионат России по фигурному катанию торжеством жизни
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня, 27 декабря, в Челябинске.

«Весь чемпионат — сплошное удивление, во всех видах. Всё это было как торжество жизни. В наше время это абсолютно потрясающе. Основное потрясение — женское одиночное катание, произвольная программа. Сплошной фейерверк. Я не думала, что может быть лучше, чем уже было до этого, но вчера были просто искры», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чемпионами России стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

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Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!
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