Бестемьянова: если Щербакова выступала с температурой — это очень-очень большой подвиг

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Анны Щербаковой, которая защитила титул чемпионки России в женском одиночном катании.

«Щербакова — герой и умница, но мы не должны забывать, что многие спортсмены выступали на грани. Мы говорим про Аню, потому что она выиграла. Но если она выступала с температурой — это шаг, очень-очень большой подвиг», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, выступала на соревнованиях, несмотря на плохое самочувствие. Тренеры не скрывали, что хотели убедить её сняться с турнира. Перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура у Анны поднялась до 38 градусов. А перед произвольной программой Анна отказалась измерить температуру. Однако глава ФФККР Александр Горшков опроверг эту информацию.

Горшков: нет никакой информации, что Щербакова выступала с температурой