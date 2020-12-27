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Бестемьянова: если Щербакова выступала с температурой — это очень-очень большой подвиг

Бестемьянова: если Щербакова выступала с температурой — это очень-очень большой подвиг
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Анны Щербаковой, которая защитила титул чемпионки России в женском одиночном катании.

«Щербакова — герой и умница, но мы не должны забывать, что многие спортсмены выступали на грани. Мы говорим про Аню, потому что она выиграла. Но если она выступала с температурой — это шаг, очень-очень большой подвиг», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, выступала на соревнованиях, несмотря на плохое самочувствие. Тренеры не скрывали, что хотели убедить её сняться с турнира. Перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура у Анны поднялась до 38 градусов. А перед произвольной программой Анна отказалась измерить температуру. Однако глава ФФККР Александр Горшков опроверг эту информацию.

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Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!
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