Назван состав сборной Японии для участия в чемпионате мира по фигурному катанию

Федерация конькобежного спорта Японии по итогам чемпионата страны объявила состав национальной команды на чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщается на странице федерации в «Твиттере».
Мужчины: Юдзуру Ханю, Сёма Уно, Юма Кагияма.
Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара.
Пары: Рику Миура/Рюити Кихара.
Танцы на льду: Мисато Комацубара/Такеру Комацубара.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).
Напомним, что в состав российской команды пока вошли только чемпионы страны: Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин. Остальные будут определены после дополнительных отборочных турниров.
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