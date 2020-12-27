Александра Бойкова: получилось не всё, но разве это не стимул работать дальше?

Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре вместе с Дмитрием Козловским, подвела итоги завершившегося в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию.
Бойкова и Козловский стали серебряными призёрами соревнований, дважды – в короткой и произвольной программе – уступив Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, вернувшим себе звание сильнейшей пары страны. Александра допустила ошибки при приземлении с выбросов в обоих программах.
«Спасибо за всё этому чемпионату России! Спасибо каждому зрителю, телезрителю и любителю фигурного катания, которые смотрели это соревнование и поддерживали спортсменов!
Спасибо нашей команде! Да, получилось не всё, но разве это не стимул работать дальше?» — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
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