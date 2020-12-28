Леонова — о Щербаковой и Туктамышевой: не в их стиле просто сняться. Они боевые девчонки

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова отреагировала на участие в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске фигуристок, которые недавно перенесли заболевания коронавирусом.

Речь об обладательнице золотой медали Анне Щербаковой, которая, по информации СМИ, выступала с температурой и не снялась, несмотря на уговоры тренеров. А также о Елизавете Туктамышевой, на возможное снятие которой с произвольной программы намекали тренеры. В итоге Туктамышева стала седьмой.

«Раз уж они приехали на старт, то конечно, надо выступать, а что им ещё делать? Если они короткую программу откатали, то в состоянии были и Аня побороться, и Лиза. Хотя знаю, что Аня, кажется, короткую катала с температурой. Не в их стиле просто сняться. Они боевые девчонки. У Лизы что-то не получилось, но спишем это на болезнь. Мы все знаем, как она может кататься. Очень жалко, что она не показала этого катания», — приводят слова Леоновой «Известия».