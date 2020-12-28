Елизавета Туктамышева — о выступлении на ЧР: не хочется искать причины или оправдания

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Она заняла седьмое место. В начале декабря Туктамышева заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России.
«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания.
Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением! Буду заряжать и вас!
И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придаёт мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях!» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.
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