«Щербакова — героиня!» Японское издание восхитилось выступлениями фигуристок на ЧР

Японское издание The Digest подвело итоги чемпионата России по фигурному катанию, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Перевод статьи опубликован на «ИноСМИ». Больше всего японцам понравились выступления Анны Щербаковой и Александры Трусовой, ставших первой и третьей соответственно.

«На лёд выходит Александра Трусова. В самом начале программы она легко выполняет четверной лутц и тройной тулуп. И тут же, практически без перерыва, ещё один четверной лутц. Затем последовал тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. Сложнейшая программа! Гениальная музыка из «Ромео и Джульетты». В сумме 246,37 балла.

На лёд выезжает Анна Щербакова. Зрители затаили дыхание. Известно, что Анна ещё не оправилась после двусторонней пневмонии и у неё температура 38 градусов. Она исполняет два четверных прыжка, несколько тройных. Всё в хорошем темпе и с прекрасным катанием. Отличная дорожка шагов и вращения. Заслуженная победа: в сумме 264,10 балла. Невиданный результат! Анна совершила невозможное! Она просто героиня!» — отмечается в материале издания.

Японские читатели в комментариях также восхитились выступлениями российских фигуристок.

«Великолепный чемпионат России. Действительно, уровень почище, чем на отдельных чемпионатах мира. Щербакова молодец! Становится всё увереннее в себе! Какая сила воли у этой девочки!» — написал один пользователь.

«Как всегда, круто! А мне очень понравилась Туктамышева! Хорошо боролась! А ведь только что переболела этим страшным коронавирусом!» — заметил другой.

«Вот так русские повышают уровень мирового фигурного катания! На пьедестале их национального чемпионата стоят девушки, каждая из которых демонстрирует как минимум два четверных прыжка за программу! Видимо, это теперь будет нижней границей для мировых чемпионатов и Олимпиад!» — добавил третий.