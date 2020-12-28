Елена Радионова показала фото с Сергеем Шойгу и призналась в любви к ЦСКА

Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 в женском одиночном катании Елена Радионова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она она запечатлена вместе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Фото сделано в ходе открытия нового катка в Подмосковье.
«Вчера я была приглашена на торжественное открытие нового катка в подмосковном парке «Патриот». Было очень красиво, атмосфера в парке царит просто волшебная.
У меня уникальная история, связанная с ЦСКА! С трёх лет, как родители привели меня на каток, я занималась только в ЦСКА, ни разу не поменяла клуб, всегда была ему верна! И по сей день, хоть уже и не являюсь действующей спортсменкой, я всегда болею за ЦСКА! Моё сердце принадлежит родному клубу.
Это был волнительный и замечательный день, спасибо всем большое за прекрасно проведённое время!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Радионовой.
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