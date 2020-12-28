Татьяна Навка рассказала, как чувствовала себя в роли судьи на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги шоу «Ледниковый период».
«В субботу был показан финальный выпуск „Ледникового периода“! Конечно же, жалко, что сезон подошёл к концу, но какой это был сезон! Яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями. Для меня это, безусловно, волнующий и приятный новый опыт, с одной стороны — так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще; с другой — это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания!
Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, и всё это одновременно! В итоге получила массу положительных эмоций и интересный новый опыт!" — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
Победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.
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