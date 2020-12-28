Елена Чайковская: чемпионат России по фигурному катанию получился потрясающим
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась впечатлениями от прошедшего в Челябинске чемпионата России.
«В целом чемпионат России получился потрясающим. Совершенно уникальный, под занавес года. Я поражена великолепными результатами целого ряда фигуристов. Можно только сказать «браво!». Я давно не видела, чтобы так много спортсменов подошли к чемпионату России в такой блестящей форме», — приводят слова Чайковской «Известия».
Победителями чемпионата России 2021 года стали Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (спортивные пары), Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Анна Щербакова (женское одиночное катание).
«Щербакова — героиня!» Японское издание восхитилось выступлениями фигуристок на ЧР
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