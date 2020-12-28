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Александра Трусова поблагодарила Евгения Плющенко за работу и терпение

Александра Трусова поблагодарила Евгения Плющенко за работу и терпение
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигуристка Александра Трусова, занявшая третье место на прошедшем чемпионате России в Челябинске, поблагодарила тренеров и болельщиков.

«Чемпионат России позади, а Новый год впереди! Хочу сказать спасибо моим тренерам Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову и Сергею Андреевичу Алексееву за их работу и терпение. Всем, кто заботился и помогал мне готовиться к этому старту, начиная от здоровья и заканчивая костюмами для выступлений.

Огромное спасибо моим болельщикам за их поддержку и веру в меня, за вашу любовь, независящую от того, получилось у меня сегодня или нет. Я чувствую, что вы рядом, узнаю вас в толпе. И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, они окружают меня теплом и уютом.

С наступающим Новым годом!» — написала Трусова.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Трусовой.

Победительницей чемпионата России третий год подряд стала Анна Щербакова. Серебро в активе Камилы Валиевой.

Елена Буянова оценила выступление Щербаковой, Валиевой и Трусовой на чемпионате России
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