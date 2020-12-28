«Мы боролись, а это главное!» Самодурова показала милое фото с Туктамышевой

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с Елизаветой Туктамышевой, сделанную после чемпионата России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Самодурова заняла 10-е место, Туктамышева стала седьмой.

«Мы боролись, а это главное!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Спасибо вам за эту борьбу!»

«Соня! Вы замечательная! После ЧЕ в Минске вы моя любимая фигуристка! Огромной удачи и бесконечного везения!»

«Вы не только боролись, вы ещё и подарили нам такие классные прокаты! Ничего, когда-нибудь и на вашей улице перевернётся грузовик с GOE. А пока — спасибо огромное за то, что вы есть и вы боретесь!»