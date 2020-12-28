«Мы боролись, а это главное!» Самодурова показала милое фото с Туктамышевой
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с Елизаветой Туктамышевой, сделанную после чемпионата России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Самодурова заняла 10-е место, Туктамышева стала седьмой.
«Мы боролись, а это главное!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Спасибо вам за эту борьбу!»
«Соня! Вы замечательная! После ЧЕ в Минске вы моя любимая фигуристка! Огромной удачи и бесконечного везения!»
«Вы не только боролись, вы ещё и подарили нам такие классные прокаты! Ничего, когда-нибудь и на вашей улице перевернётся грузовик с GOE. А пока — спасибо огромное за то, что вы есть и вы боретесь!»
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