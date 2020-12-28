Мама Щербаковой — о победе дочери на ЧР: как будто не в жизни, а в кино. Такое невозможно

Юлия Щербакова, мама российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировала победу дочери на чемпионате России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Напомним, Щербакова выступала после болезни.
«Изначально не хотелось рассказывать все подробности об Анином здоровье. Её выступление достойно того, чтобы говорили о нём без оговорок на здоровье. На момент соревнований она уже давно переболела в скрытой форме и никакой угрозы для окружающих не представляла. Поэтому хотелось бы закрыть эту тему, так как она стала обрастать домыслами.
Эмоции после турнира? Как будто это происходит не в жизни, а в кино. Такое невозможно. Это голливудский фильм, где счастливый конец случится при любых обстоятельствах. У неё была цель отобраться на чемпионат мира, и она её выполнила. Сейчас наконец сможет полноценно отдохнуть. А дальше с новыми силами вернётся к тренировкам», — цитирует Щербакову-старшую ТАСС.
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