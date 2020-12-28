Фигуристы Панфилова и Рылов стали мастерами спорта международного класса

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали мастерами спорта международного класса. Приказ о присвоении спортсменам звания опубликован на сайте Министерства спорта России.

В сезоне-2019/2020 17-летняя Панфилова и 19-летний Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Фигуристы из Пермского края также выиграли чемпионат мира среди юниоров и финал юниорского Гран-при.

На чемпионате России–2021 среди взрослых, который завершился на минувшей неделе в Челябинске, Панфилова и Рылов заняли пятое место, уступив только четырём парам, которые входят в число сильнейших в Европе и мире.

Катание фигуристов отличают сложные поддержки и высоченная подкрутка, не хватает им только стабильного тройного прыжка.