Уткин: не согласен, что благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение, что фигурное катание в исполнении учениц Тутберидзе не стало прекраснее, и объяснил почему.
«Не согласен с тем, что благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее. Популярнее. Но прекраснее не стало. Почему? Из него исчезли грудь и попа. У Тутберидзе катаются подростки. Я не спорю, что это правильно или спортивно, но если мы говорим о прекрасном… Для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними», — сказал Уткин в интервью Sports.ru.
Юлии Липницкой и Алине Загитовой в момент триумфа на Олимпийских играх было 15 лет, Евгения Медведева выигрывала чемпионаты мира в 16 и 17 лет. Сейчас трёхкратной чемпионке России Анне Щербаковой 16, а главной олимпийской надежде Камиле Валиевой – 14.
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