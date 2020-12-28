Уткин: Загитова очень прибавила. В смысле попы и груди

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение, что победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Алина Загитова очень прибавила после приостановки карьеры.

«Сейчас Загитова в моём понимании очень прибавила. В смысле попы и груди. Я за прекрасное. Вы можете назвать меня старым сатиром, но у меня нет и не может быть никаких амбиций, каких-либо других отношений, кроме телевизионных, с Алиной Загитовой. Она стала просто красоткой. Ближайшие два-три года она будет только прогрессировать в этом отношении. Я думаю, что и дальше, но два-три года — гарантированно. Вернётся ли она в фигурное катание? Никогда», — сказал Уткин в интервью Sports.ru.

Загитова приостановила карьеру год назад. Алина поступила на факультет журналистики, стала ведущей «Ледникового периода», принимает участие в шоу и показательных выступлениях.

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