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«Готов к бою со злодеем». Евгений Плющенко показал репетицию шоу «Лебединое озеро»

«Готов к бою со злодеем». Евгений Плющенко показал репетицию шоу «Лебединое озеро»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал фрагмент репетиции новогоднего шоу «Лебединое озеро».

«2 дня до начала марафона наших шоу «Лебединое озеро». Готов к бою со злодеем», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В шоу Плющенко примут участие олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Елена Ильиных, а также его сын Александр.

Несколько дней назад в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Александра Трусова, занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко», завоевала бронзовую медаль. Трусова чисто откатала короткую и произвольную программы, исполнив два четверных лутца.

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