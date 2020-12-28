«Готов к бою со злодеем». Евгений Плющенко показал репетицию шоу «Лебединое озеро»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал фрагмент репетиции новогоднего шоу «Лебединое озеро».

«2 дня до начала марафона наших шоу «Лебединое озеро». Готов к бою со злодеем», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В шоу Плющенко примут участие олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Елена Ильиных, а также его сын Александр.

Несколько дней назад в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Александра Трусова, занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко», завоевала бронзовую медаль. Трусова чисто откатала короткую и произвольную программы, исполнив два четверных лутца.