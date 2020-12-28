«Происходило что-то особенное». Усачёва — о подготовке к прокату после триумфа Щербаковой

14-летняя дебютантка чемпионата России по фигурному катанию Дарья Усачёва рассказала, как она настраивалась на произвольную программу.
Согласно жеребьёвке Дарья выходила на лёд последней — после прокатов Александры Трусовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой. Напомним, эти три фигуристки исполнили по два четверных прыжка и получили оценки, превышавшие официальный мировой рекорд.
«Перед произвольной был какой-то небольшой мандраж, волнение. Но я почти всегда, на всех соревнованиях, последние два сезона выступаю последней. В принципе привыкла. Но в этот раз происходило что-то особенное. Ещё не было такого, чтобы подряд девочки, которые катались друг за другом, набирали такие большие баллы. И понятно, публика была тоже в шоке. И овации, игрушек куча… Будто соревнования уже закончились. А мне надо было настраиваться. И было тяжеловато немного в этот раз. Но участие в этом чемпионате дало мне колоссальный опыт.
Оцениваю свое выступление хорошо. Были небольшие помарки на вращениях. А так, я очень рада, что справилась с нервами. И сделала всё, что задумала. Для себя я хорошо откаталась и показала классный, хороший результат», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.
Усачёва, шедшая третьей после короткой программы, заняла в итоге четвёртое место.
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