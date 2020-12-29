Аделина Сотникова — о Туктамышевой: Лизка вообще другой какой-то человек

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала об отношении к чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой.

«Лизка вообще другой какой-то человек. Мы с детства с ней боролись, но она всё продолжает и продолжает, в отличие от нас, за что ей просто низкий поклон и благодарность. Мы одного возраста с ней, она ещё радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас. Я только могу ей передать: „Лизка, держись!“ Я её очень сильно люблю как человека, как спортсменку, как друга, с которым мы шли лоб в лоб. Я всегда её поддержу, если будет надо», — приводит слова Сотниковой РИА «Новости».

На прошедшем в Челябинске чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место.