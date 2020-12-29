Чемпионы ОИ Алина Загитова и Илья Кулик исполнили параллельный тройной флип. Видео
В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилось видео, в котором показано, как россиянка исполнила параллельный флип вместе с чемпионом ОИ-1998 в мужском одиночном катании Ильёй Куликом. В настоящее время Загитова и Кулик готовятся к выступлению в шоу Татьяны Навки под названием «Спящая красавица».
«Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Илья Кулик. Параллельный тройной флип. Илья исполняет роль принца в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — отмечается в подписи к видео.
Напомним, Загитова приостановила карьеру год назад. Алина поступила на факультет журналистики, стала ведущей «Ледникового периода», принимает участие в шоу и показательных выступлениях.
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