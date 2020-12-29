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Ягудин: после операции радовало, что такая же титановая нога была у Арнольда Шварценеггера

Ягудин: после операции радовало, что такая же титановая нога была у Арнольда Шварценеггера
Фигурное катание 0
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, почему ему пришлось завершить карьеру.

«Не секрет, что в своё время я завершил карьеру из-за проблем с тазобедренным суставом. Мне даже пришлось делать хирургическую операцию по замене развалившегося от сверхнагрузок сустава правой ноги на искусственный, из титана. Единственное, что тогда радовало, — такая же титановая нога была и у Арнольда Шварценеггера.

Я пытался вернуться в любительский спорт, но, к сожалению, не получилось. Проблемы с суставами, как правило, проявляются у пожилых людей. Я — профессиональный спортсмен, поэтому познакомился с этими проблемами намного раньше. Но сейчас мне 40 лет, и за суставами я слежу вдвойне. Если не следить за суставами, то они изнашиваются, что приводит к разрушению хрящей. Поэтому я постоянно наблюдаюсь у специалистов", — написал Ягудин в своём «инстаграме».

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