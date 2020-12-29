Анна Погорилая рассказала, как провела первый день дома после рождения ребёнка. Фото

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как провела первый день дома после рождения дочери.

«Первый день дома… Восторг, волнение, бессонная ночь…

Малышка всё время просит грудь. Спасаюсь волшебной подушкой для кормления. Не знаю, как без неё жила бы… Всё-таки она даёт возможность плечам, спине и рукам отдохнуть…

Ну а домашними делами занимаюсь в удобнейшей регулируемой слингомайке. Малышка в ней мирно посапывает и совсем не волнуется. Я даже смогла приготовить обед с ней на груди. Как здорово, что сейчас есть так много всего полезного для облегчения жизни молодых мам!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Погорилой.