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Алёне Косторной подарили щенка породы сиба-ину. Фото

Алёне Косторной подарили щенка породы сиба-ину. Фото
Фигурное катание 0
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Чемпионка Европы Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» показала подарки от болельщиков.

На встречу с поклонниками фигуристка пришла со щенком породы сиба-ину по кличке Такара.

«Спасибо большое за новогодние подарки и праздничное настроение. P.S. Такара — это подарок близких людей», — написала Косторная.

Посмотреть фотографию можно на странице Алёны Косторной в "Инстаграме".

Из-за коронавируса 17-летняя Косторная пропустила пятый этап Кубка России в Москве. На втором этапе в Саранске Алёна заняла второе место. Напомним, в межсезонье-2020 спортсменка перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко. Чемпионат России, прошедший в Челябинске с 24 по 26 декабря, спортсменка также пропустила, так как не успела восстановиться после болезни.

Плющенко: Косторная пришла ко мне с травмой
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