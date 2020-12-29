Александра Трусова станет специальным гостем шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро»

Российская фигуристка Александра Трусова станет специальным гостем ледового шоу своего наставника Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Приглашаю всех. До встречи в Новом году!» — написала Трусова.

Посмотреть пост можно на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Помимо ученицы «Ангелов Плющенко» Трусовой, в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона примут участие олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Елена Ильиных, а также его сын Александр.

Несколько дней назад в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Трусова завоевала бронзовую медаль. Фигуристка чисто откатала короткую и произвольную программы, исполнив два четверных лутца.