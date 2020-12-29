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Александра Трусова станет специальным гостем шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро»

Александра Трусова станет специальным гостем шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Александра Трусова станет специальным гостем ледового шоу своего наставника Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Приглашаю всех. До встречи в Новом году!» — написала Трусова.

Посмотреть пост можно на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Помимо ученицы «Ангелов Плющенко» Трусовой, в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона примут участие олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Елена Ильиных, а также его сын Александр.

Несколько дней назад в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Трусова завоевала бронзовую медаль. Фигуристка чисто откатала короткую и произвольную программы, исполнив два четверных лутца.

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