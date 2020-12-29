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Кихира поступила на факультет гуманитарных наук в университет, который окончил Ханю

Кихира поступила на факультет гуманитарных наук в университет, который окончил Ханю
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Японская фигуристка Рика Кихира поступила в частный университет Васэда на факультет гуманитарных наук, сообщает Nikkan Sports.

В этом же университете обучался двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Фигурист окончил его в этом году. Кихира приступит к дистанционному обучению в апреле 2021 года.

18-летняя Рика Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), двукратная чемпионка Японии (2020), серебряный призёр (2019), бронзовый призёр (2018), серебряный призёр командного чемпионата мира (2019).

27 декабря Кихира стала двукратной чемпионкой Японии. Суммарная оценка фигуристки за два проката — 234,24 балла. Во время проката произвольной программы она чисто исполнила четверной сальхов.

Кихира выиграла чемпионат Японии. В произвольной она чисто исполнила четверной сальхов
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