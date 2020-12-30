«Если первый лутц не получается, дальше можно не катать». Анна Щербакова — о прокате на ЧР

Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победное выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Думаю, сыграл свою роль настрой. На старте вспомнила всё самое лучшее, что я могу сделать, собрала это в кучу и плюс выходила с холодной головой – никаких нервов до и во время проката.



Обычно начинаешь катать программу, и дальше всё по накатанной, здесь же я не должна была отключаться: нужно было контролировать силы. В какие-то моменты прокат был не на максимум. Если придираться, то на несколько прыжков я заезжала, пропустив нужные заходы, чтобы просто доехать эту программу до конца и сделать все прыжки. Каждую секунду я контролировала себя, чтобы не накосячить по мелочи, следить за своим состоянием, дышать спокойно.



Если первый лутц не получается, то дальше можно не катать. Когда ты падаешь и поднимаешься, ты тратишь больше сил, теряешь скорость и уверенность в себе. Так что можно сказать, что первый прыжок задавал тон всей программе. Когда я сделала его, у меня появилось какое-то спокойствие. Дальше нужно было правильно настроиться на (четверной) флип. После того, как сделала его, конечно, появилась радость. Но нужно было её заглушить, потому что я понимала, что мне возможно даже тяжелее будет даваться вторая половина, чем эти первые четверные», — приводит слова Щербаковой Olympic Channel.