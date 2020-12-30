Екатерина Боброва: в этом году сбылось одно из моих самых заветных желаний!

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, что в 2020 году сбылось одно из её самых заветных желаний. Спортсменка имеет в виду участие в телепроекте «Ледниковый период», где её партнёром был певец Влад Соколовский.

«В этом году сбылось одно из моих самых заветных желаний! Я участвовала в шоу «Ледниковый период». И это было отличным опытом и невероятно классным приключением! Благодаря этому проекту я многому научилась, он подарил мне знакомство с крутыми людьми, с которыми мы теперь вместе идём по жизни.

В конце года было невероятное количество новых проектов и съёмок! И знаю, что дальше будет больше и круче», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».