Георгий Куница — об уходе из группы Тутберидзе: теперь тренировки проходят спокойнее

Российский фигурист Георгий Куница, покинувший группу Этери Тутберидзе и перешедший в парное катание, рассказал о тренировках в новой для себя дисциплине. Он работает в команде Тамары Москвиной.
«Период после решения сменить дисциплину дался очень тяжело. В связи с карантином долго не катались – максимум две недели до него и около пяти месяцев после. Когда открыли каток, вышли, и первое время я катался с Катей Сторублевцевой. Сейчас же я в паре с Женей Тумановой. На соревнованиях пока не выступали, планируем уже в новом году.
Моим непосредственным тренером является Артур Леонидович Минчук. А когда есть время у Тамары Николаевны Москвиной, она помогает ему. Как с ним работается, если сравнивать с Этери Георгиевной? Наверное, теперь тренировки проходят немного спокойнее. Равномернее, методичнее, определённое количество повторений – не больше. Мне всё нравится. Стараемся выполнять все замечания", — цитирует Куницу «Спорт день за днём».
Куница также поделился впечатлениями от прошедшего в Челябинске чемпионата России.
«Я смотрел вообще все виды. Турнир получился настолько интересным, что, возможно, был даже сильнее отменённого чемпионата Европы. Конкуренция очень высокая. А девочки – это вообще! Очень интересно было за ними наблюдать. Да и в парах до последнего было непонятно, кто и какие места займёт с первого по четвёртое. Кто допустил помарки, тот и занял место ниже», — сказал фигурист.
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