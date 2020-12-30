Анна Щербакова призналась, что чувствовала опустошение после победы на чемпионате России

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победное выступление на чемпионате страны в Челябинске. По сумме двух программ 16-летняя Щербакова набрала 264,10 балла и стала трёхкратной чемпионкой России.

«Тяжело смотреть на то, что я сделала, в глобальном смысле. На следующий день после произвольной у меня опустошение внутри и радостных эмоций почти не осталось.

Я проснулась, и не сказать, что была счастлива, рада, нет, ноль эмоций. Я понимаю, что произошло, но тяжело дать оценку всему случившемуся. Думаю, должно пройти время, чтобы осознать, какой был путь, как всё произошло. Сейчас всё закончилось, я рада, как закончилось, но не больше», — приводятся слова Щербаковой на сайте Олимпийского канала.